بريدة 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واستشارك الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم في أعمال ملتقى بيبان 2018 الذي يفتتحه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم غداً، في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.وأوضح الأمين العام لغرفة القصيم سعود بن عبد الكريم الفدّا, أن الغرفة ستخصص لها جناحاً في أروقة فعاليات ملتقى بيبان الذي تنظمه هيئة (منشآت) ويحتوي جناح الغرفة على ثلاثة أركان (التوطين، جائزة الشاب العصامي، حزمة دراسات الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة والميز النسبية لها).ولفت الفدّا إلى أن غرفة القصيم وفي إطار مشاركتها في ملتقى بيبان ستنظم لقاءً مفتوحاً لسعادة محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد مع رجال وسيدات الأعمال بمنطقة القصيم, ويبحث اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الصلة بتطوير النشاط الاقتصادي في قطاع المشروعات الناشئة وسبل دعمها وتمويلها, منوهاً بأن اللقاء يهدف إلى تشجيع العمل الريادي والمشاريع المبتكرة ذات القيمة المضافة, والاهتمام بحاضنات ومسرعات الأعمال, وبحث المعالجات اللازمة لتجاوز المعوقات التي تواجه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة للارتقاء بمستوى أدائها وتنويع مخرجاتها بما يلائم برنامج التحول الوطني ويواكب رؤية المملكة 2030.ووجه الأمين العام لغرفة القصيم الدعوة إلى رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة لحضور اللقاء المفتوح مع محافظ الهيئة وعرض ما لديهم من مرئيات بناّءه وأفكار هادفة من شأنها أن تساعد على تحقيق الطموحات المنشودة لهذا القطاع الحيوي المتجدد.// انتهى //11:25ت م