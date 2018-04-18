مكة المكرمة 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسنفذت بلدية الغزة الفرعية بمكة المكرمة اليوم, حملة رقابية تفتيشية على عدد من المحلات والأسواق بالمنطقة المركزية لمتابعة نظامية تلك المحلات والقضاء على الظواهر السلبية والعشوائية من خلال عدد من الفرق الميدانية.وأوضح مدير إدارة الخدمات ببلدية الغزة خالد عبدالله المجيريشي, بأنه تم تشكيل فريق رقابي وبمساندة ودعم الإدارة العامة للنظافة وأن الحملة شملت عدد من الأسواق في المنطقة المركزية والتي تشهد ازدحاما من قبل الزوار والمعتمرين، مشيرا إلى أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي خلال هذه الفترة استعدادا لشهر رمضان المبارك بهدف الحفاظ على الإصحاح البيئي وتوفير الأجواء الصحية الآمنة للمواطنين والمقيمين وزوار هذه المدينة المقدسة.وأفاد انه تم مصادرة " 150 " قطعة خردوات منوعة و سبح وجوالين زمزم و( 2 ) كرتون أحذية و ملابس مستعمله و(87) دولاب خشبي و(10) طاولات حديد وتمت إزالة البروز من جميع المحلات التجارية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين مع التنبيه على أصحاب تلك المحلات بضرورة المتابعة والتجديد أولا بأول والالتزام بالاشتراطات المطلوبة.وأكد المجيريشي أن البلدية لاتألوا جهدا في مكافحة هذه الظواهر السلبية وذلك من خلال تكثيف عمل الفرق الرقابية وأن هذه الحملات تتم بشكل دوري لضمان عدم وجود ما يعرض صحة وسلامة المواطنين والزوار للخطر وأن البلدية لن تتوانى في تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.// انتهى //11:26ت م