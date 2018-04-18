القنفذة 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسقدمت مراكز الرعاية الصحية الأولية بالقنفذة خدماتها الوقائية والعلاجية لعدد 1215024 مراجع العام الماضي، حيث بلغ عدد مراجعي العيادات العامة 869976 مراجع والعيادات الاستشارية 16035 وعيادات الأسنان 59094 ورعاية المسنين 29175 وفحوصات المختبر 29280 والأمراض المزمنة 149475 ورعاية الأمومة 8280 ورعاية الطفولة 53013 وفحوصات الأشعة 696، من خلال 43 مركز صحي.يذكر أنه تم إفتتاح عيادات فرز بقسم الطوارئ بمستشفى القنفذة العام، حيث انتقل تقديم الخدمة إلى موقع جديد أمام البوابة الرئيسية لمبنى المستشفى المؤقت ويضم عيادة الفرز البصري وعيادة الطوارئ للكبار والأطفال وغرف لفرز الحالات التنفسية واستراحات للرجال والنساء.// انتهى //11:27ت م