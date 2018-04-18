الرياض 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسوقّعت وزارة التعليم مؤخراً مذكرة تفاهم مع المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الذي يتبع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لتعزيز العلاقات وأواصر التعاون بين الطرفين لدعم توجهات الوزارة نحو تعزيز جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتطوير السياسات والبرامج وتقويمها بما يخدم أهداف واستراتيجية كل منهما.ومثل المركز الإقليمي للجودة في توقيع المذكرة الدكتور عبدالرحمن المديرس، فيما مثل وزارة التعليم وكيل وزارة التعليم "بنات" الدكتورة هيا العواد .وتضمن التعاون بين الطرفين إعداد الدراسات والأبحاث التقويمية والتطويرية للإدارات والسياسات والبرامج والكوادر البشرية لدى الوزارة من خلال تطبيق أهداف التنمية المستدامة، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل (الداخلية والخارجية) في شتى المجالات لمنسوبات الوزارة، والتعاون بين الطرفين لبناء نموذج دولي لمراكز الطفولة المبكرة في المملكة العربية السعودية من خلال مراكز تدريب معلمات رياض الأطفال وتحويلها إلى مراكز طفولة مبكرة لتهيئتها لتطبيق مشاريع التحول الوطني المستقبلية المعنية بالتطوير النوعي للحضانات ورياض الأطفال والصفوف الأولية في المرحلة الابتدائية.// انتهى //11:30ت م