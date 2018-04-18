بغداد 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة ، اليوم ، بالحملات الدعائية الانتخابية البرلمانية العراقية ، وتأثيرها على تعذر تحقق النصاب في جلسات البرلمان , بسبب انشغال الكثير من النواب بحملاتهم الدعائية , تمهيداً لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو المقبل .‏ونوهت الصحف بقرار هيئة رئاسة مجلس ‏النواب برفع جلسة البرلمان ليوم أمس حتى إشعار آخر، بسبب عدم اكتمال النصاب وحضور نحو 155 نائبا فقط , أي أقل من نصف أعضاء المجلس.‏وتابعت صحف الأربعاء دور المحكمة الاتحادية العليا المتمثل في المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية بعد إعلانها , مشيرة إلى أن الدستور العراقي نص على ذلك.// انتهى //12:15ت م