عام / اهتمامات الصحف العراقية
الأربعاء 1439/8/2 هـ الموافق 2018/04/18 م واس
بغداد 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واس
اهتمت الصحف العراقية الصادرة ، اليوم ، بالحملات الدعائية الانتخابية البرلمانية العراقية ، وتأثيرها على تعذر تحقق النصاب في جلسات البرلمان , بسبب انشغال الكثير من النواب بحملاتهم الدعائية , تمهيداً لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو المقبل .
ونوهت الصحف بقرار هيئة رئاسة مجلس النواب برفع جلسة البرلمان ليوم أمس حتى إشعار آخر، بسبب عدم اكتمال النصاب وحضور نحو 155 نائبا فقط , أي أقل من نصف أعضاء المجلس.
وتابعت صحف الأربعاء دور المحكمة الاتحادية العليا المتمثل في المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية بعد إعلانها , مشيرة إلى أن الدستور العراقي نص على ذلك.
// انتهى //
12:15ت م