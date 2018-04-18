المكلا 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسأعرب رئيس مؤسسة أمراض القلب الجراحية المشرف العام على مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب، محمد عوض با شعيب، عن شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية، على ما تقدمه من مساعدات للشعب اليمني وتأمين احتياجاتهم كافة.وقال باشعيب في تصريح له " ليست المرة الأولى التي تأتي إلينا الكوادر الطبية من المملكة، فسبق أن زارنا أعداد طبية كبيرة منذ أكثر من ست سنوات، لتخفيف معانات أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات ".وأضاف : كم من قلب نبض في اليمن بفضل الله -عز وجل- ثم بفضل الجهود المباركة والدعم المستمر من حكومة المملكة لإخوانهم في اليمن ".وتابع با شعيب : " نحن سعداء جدًا بزيارة الكادر الطبي من منظمة البلسم، التي أتت بظروف صعبة ومعقدة، حيث تضاعف عدد المصابين بأمراض القلب المسجلين لدى مؤسسة أمراض القلب الخيرية إلى أكثر من أربعة آلاف مريض، منهم أطفال بحاجة إلى عمليات قلب مفتوح، وقسطرة لتوسعة الشرايين ".ونوه في ختام تصريحه بجهود قوات التحالف العربي التي سهّلت عملية نقل الكادر الطبي من منظمة البلسم إلى داخل اليمن، متمنيًا استمرار هذه الزيارات المباركة لتخفيف معاناة المواطنين اليمنيين.// انتهى //12:16ت م