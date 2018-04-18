نجران 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسأكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أن زيارته محافظة شرورة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ بتلمس احتياجات الأهالي، وتحقيق تطلعاتهم، وتفقد واقع الخدمات المقدمة لهم.جاء ذلك خلال استقبال سموه عموم المواطنين، في مقر محافظة شرورة اليوم، حيث قضى سموه يوم عمل، مبيّنا أن جميع المسؤولين في خدمة المواطن الكريم.وعقد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بقاعة الاجتماعات بالمحافظة، عدة اجتماعات بمديري الجهات الأمنية والخدمية، لاستعراض سير العمل، والخطط التطويرية لتعزيز التنمية، ونشرها في المراكز والهجر.// انتهى //12:16ت م