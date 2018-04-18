الرباط 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بأعمال المنتدى البرلماني المغربي الإسباني الذي ينعقد غداً بمدريد ، ويخصص لبحث السياسة الأمنية والتعاون الاقتصادي والهجرة.وتطرقت الصحف إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء استمرار سياسية التضييق التي تنهجها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.وتابعت تطورات الأزمة السورية ، مشيرة إلى سماح روسيا لفريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بدخول بلدة دوما للتحقيق في تعرضها للهجوم كيماوي، وسط اتهامات أمريكية لموسكو باحتمال قيام الروس أو النظام السوري بالعبث بالأدلة بشان الهجوم.وأشارت إلى إدانة الأمم المتحدة لهجوم تعرضت له معسكرات قوة حفظ السلام الأممية شمال مالي.// انتهى //12:34ت م