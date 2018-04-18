جدة 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسقامت جمعية " كفى " للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة ممثلة بقسم التوعية والتثقيف بتوعية 40 ألف شخص من أهالي المحافظة، وذلك عبر الفعاليات والبرامج المنوعة التي أقامتها خلال نصف العام الحالي.وأفاد مدير عام الجمعية، بمنطقة مكة المكرمة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ، أن برامج كفى المنوعة تمثلت في لقاءات، وزيارات تثقيفية ‏للعديد من المنشآت الحكومية والقطاعات العسكرية والمدارس والشركات والمصانع، مشيراً إلى أن قسم التوعية والتثقيف نفّذ 220 لقاء في الجهات الحكومية والخاصة والمدارس والمساجد عبر برامج آمن، وجيل، وخاشع التي كان لها الأثر الكبير في توعية الأجيال وحمايتهم من الوقوع في آفتي التدخين والمخدرات، فضلاً عن تلقى الجمعية يومياً عشرات الاتصالات من الراغبين في تلقى العلاج والاقلاع عن السموم.// انتهى //12:48ت م