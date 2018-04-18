الرياض 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسانطلقت أمس منافسات التصفيات النهائية من بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق للدرجة الثانية لكرة اليد على صالة نادي القادسية بالخبر ، بمشاركة أندية الحزم و العيون و الزلفي والجزيرة " المجموعة الأولى "، و" المجموعة الثانية " المحمل والسلام وعرعر ورضوى.وبدأ فريقا السلام وعرعر مشوارهم في البطولة بالفوز على فريقا المحمل ورضوى، حيث نجح السلام في التفوق على رضوى بنتيجة (17-22)، فيما حقق عرعر الفوز على رضوى بنتيجة (32-26)، وذلك ضمن المجموعة الثانية ، وضمن المجموعة الأولى أستطاع فريق الحزم التغلب على فريق العيون بنتيجة 29-26 .// انتهى //12:48ت م