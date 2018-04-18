نجران 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسأعلنت جامعة نجران نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1439 / 1440هـ، البالغ عددهم 111 مرشحاً ومرشحة.وتشمل برامج الدراسات العليا "إدارة الأعمال للبنين والبنات، رياض أطفال بنات، التربية الخاصة بنين وبنات، مناهج وطرق التدريس بنين وبنات، فيزياء بنين، لغة انجليزية بنات، رياضيات بنات, الحديث وعلومه بنين, الفقه بنين.وأبانت عمادة الدراسات العليا بأن على جميع المرشحين والمرشحات للقبول مراجعة العمادة لإكمال الإجراءات اللازمة بعد مطابقة الوثائق، والتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في اللائحة الموحدة للدراسات العليا, مُبينة أن تسليم إشعارات القبول تبدأ من الأحد القادم, وتستمر ثلاثة أسابيع, وللاطلاع على أسماء المقبولين والمقبولات في برامج الدراسات عبر رابط العمادة الإلكتروني http://dpgs.nu.edu.sa.// انتهى //12:49ت م