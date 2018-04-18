ينبع 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسنفذ قسم الشؤون الصحية المدرسية بتعليم ينبع أمس لقاء "تواصل وتكامل" في فندق شاطئ الكناري، بمشاركة محافظة ينبع والقطاع الصحي بالمحافظة والقطاع الصحي بالعيص والخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع والبلدية, وذلك بهدف توحيد الجهود في محاصرة الأمراض المعدية أو المتفشية في المجتمع بوجه عام أو في البيئة المدرسية بشكل خاص، وتحقيق مبدأ التكامل في تحديد الدور المنوط بكل جهة حكومية من الجهات ذات الاختصاص بالصحة العامة والسلامة الصحية عند وجود الأمراض المعدية، وتعزيز التعاون وجودة العمل بفتح الخطوط الساخنة بين المختصين بالشأن الصحي في حالة الاشتباه بأي مرض معد أو خطير، وتوثيق عرى التعارف والتواصل بين المختصين بالشأن الصحي ليسهل اتخاذ الاجراءات المناسبة عند وجود أي مؤثر على الصحة في المجتمع أو البيئة المدرسية.واشتمل اللقاء على استعراض مختصر من الجهات المشاركة حول دورها في محاصرة الأمراض والخدمات التي تستطيع تقديمها في حالة وجود أمراض معدية في البيئة المدرسية، تلا ذلك ورشة عمل حول متطلبات محاصرة الأمراض المعدية وبيان اختصاص كل جهة مشاركة.واختتم اللقاء بعدد من التوصيات جاء من ضمنها ضرورة الإبلاغ الفوري في حالة اكتشاف الحالة المرضية المعدية المشتبه بها والتنسيق مع جهات الاختصاص القطاع الصحي وقطاع التعليم، وعدم تمكين الحالة من الحضور إلى المدرسة الا بعد التأكد من شفائها تماما، والاستقصاء الوبائي للمخالطين في المنزل، ومتابعة المستوصفات والمستشفيات الخاصة بإبلاغ القطاع الصحي في حالة اكتشاف حالة مرضية معدية فورا، والتوعية الصحية الإرشادية المستمرة في المدارس، وتكثيف الزيارة الميدانية للمدارس في حالة وجود اشتباه، وعقد اجتماع بصفة دورية كل فصل دراسي.// انتهى //13:01ت م