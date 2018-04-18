جنيف 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واساستعرض العميد الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب بمملكة البحرين تجربة بلاده في التعامل مع الأزمة الأمنية الخطيرة التي وقعت في البحرين عام 2011م وكيف تمكنت من احتواء الأزمة والتعامل معها بكفائة إضافة إلى إدارة علاقتها الدولية خلال تلك الأزمة.وتناول في ورقة عمل قدمها خلال ملتقى "العلاقات الدولية أثناء الأزمات والكوارث" الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع المنظمة الدولية للحماية المدني والدفاع المدني في الفترة من 17 حتى 19 أبريل الجاري في جنيف بسويسرا إلى موضوع الإرهاب بشكل عام والأوجه الجديدة من الحرب مثل الفوضى الخلاقة والقوة الناعمة وحروب الجيل الرابع ، لافتا الانتباه إلى الخلفية التاريخية للأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير 2011 وما تعرضت له من إرهاب وترويع للآمنين خلالها .ونوه بما يحمله المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين من قيم ومبادئ وما يتضمنه من خطوات إصلاحية شملت مختلف مجالات الحياة في البحرين ، إضافة إلى الأسباب التي أدت إلى وقوع الأزمة وكيف تمكنت الحكومة البحرينية من إدارة الأزمة والتعامل معها على المستوى المحلي.كما تناول العميد الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة كيفية إدارة البحرين لعلاقاتها الإقليمية والدولية أثناء التعامل مع الأزمة ، والإجراءات التي قامت بها بعد السيطرة على الأوضاع لضمان التعافي من آثار الأزمة والعودة إلى الوضع الطبيعي.ويشارك في الملتقى ممثلو وزارات الداخلية والتعليم والبترول والطاقة في الدول العربية ، بالإضافة إلى منظمات عربية وإقليمية ودولية ذات علاقة بموضوع الملتقى .// انتهى //13:55ت م