الطائف 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد وبنشاط في الرياح السطحية يحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل مركزي الهدا والشفا بمحافظة الطائف، ومحافظة ميسان، وبني سعد، مشيرة إلى أن هذه الحالة تبدأ من الساعة الثانية ظهراً و تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.وفي سياق متصل حذرت إدارة الدفاع المدني بالطائف, المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من المكوث والتنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، وضرورة إتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني (www.998.gov.sa )، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات، التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .// انتهى //13:56ت م