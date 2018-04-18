نجران 02 شعبان 1439هـ الموافق 18 أبريل 2018م واسرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، حفل الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة شرورة، ودشّن مشاريع اجتماعية للمستودع الخيري، وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بالمحافظة.وفور وصول سموه مقر الحفل، اطلع على مشاريع وإنجازات جمعية البر الخيرية وجمعية المستودع الخيري، كما استمع إلى شرح عن جهود جمعية تحفيظ القرآن الكريم في تنفيذ برنامج حصانة.إثر ذلك دشن سموه مشروع وقف الإجلال لدعم جمعية تحفيظ القرآن الكريم، كما دشّن مقر جمعية البر الخيرية، وافتتح جمعية المستودع الخيري، إضافة إلى تدشين وقف الساعي "الوقف الأول" لجمعية المستودع الخيري.بعد ذلك أقيم حفل خطابي بدء بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن بشرورة ناصر بن مبارك آل شملان كلمة أكد فيها أن رعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران تأتي امتداداً لما لتوليه القيادة الرشيدة – أيدها الله -، من دعم واهتمام بكتاب الله تعالى، وتسخير كل الإمكانات لقراءته وحفظه وتجويده، مبيناً أن هذا العام حقق أعلى عدد للملتحقين بحلقات تحفيظ القرآن الكريم منذ إنشاء الجمعية، حيث بلغ أكثر من 5500 دارس ودارسة.وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة نجران حافظي وحافظات القرآن الكريم، والجهات المشاركة والداعمة.//انتهى//13:59ت م