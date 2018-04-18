الرياض 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واستغلب فريق تورونتو رابتورز متصدر المنطقة الشرقية على واشنطن ويزاردز الثامن بنتيجة 130-119، في الدور الأول من "بلاي اوف" لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين .وفاز فريق بوسطن سلتيكس الثاني على ميلووكي باكس السابع بنتيجة 120-106، فيما فاز نيو اورليانز سادس المنطقة الغربية على بورتلاند ترايل بلايزرز بنتيجة 111-102، ويحتاج نيو اورليانز إلى كسب مباراتيه المقبلتين الخميس والسبت المقبلين لحجز بطاقته إلى الدور المقبل .// انتهى //14:20ت م