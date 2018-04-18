الرياض 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واساطلع وفد من رجال الأعمال الجزائريين، على الفرص الاستثمارية التي تزخر بها المدن الصناعية التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وواقع البنية التحتية المهيأة فيها، والمنتجات التي تقدمها للصناعيين، من الحاضنات، والمصانع الجاهزة، و"واحات مدن" الملائمة لعمل المرأة.ووقف الوفد الجزائري للمشاركة في فعاليات (ملتقى الأعمال السعودي الجزائري الثاني) المنعقد حالياً بالرياض، لدى زيارته اليوم عدد من الشركات الصناعية الكبرى بالمدينة الصناعية الثانية، على العمليات التشغيلية والإنتاجية، وتجارب "مدن" في مجال دعم ريادة الأعمال، وما توفره "مدن" من مزايا اقتصادية وحوافز جاذبة للمشروعات الصناعية والتقنية والخدمية والسكنية والتجارية، والخدمات المساندة.وتدارس الوفد مع إدارة "مدن" بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض، الفرص التي يمكن أن تقدمها الصناعات السعودية في شراكاتها الاستراتيجية مع القطاع الصناعي الجزائري، والدور الذي يمكن للخبرات السعودية أن تلعبه للإسهام في تقديم صناعات مكتملة وتحويلية ذات قيمة مضافة للسوق الجزائري.// انتهى //14:23ت م