الباحة 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسكرمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بالباحة "ترتيل" 184 طالباً متميزاً في حفظ كتاب الله لعام 1438- 1439هـ.جاء ذلك خلال حفلها السنوي الـ 25 ، الذي أقيم أمس بجامع الملك فهد بالباحة، بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق.وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني كلمة رحب فيه بوكيل الإمارة والحضور، مستعرضاً البرامج والدورات وحلق التحفيظ التي قامت بها الجمعية لتعليم كتاب الله.ونوه بما توليه القيادة الحكيمة - أيدها الله - من اهتمام ورعاية ودعم للجمعيات الخيرية لحفظ القرآن الكريم في مختلف مناطق المملكة لتقوم بواجبها الذي أنشئت من أجله وهو تعليم القرآن الكريم، مشيداً بما تحظى به الجمعية بالباحة من دعم واهتمام من سمو أمير منطقة الباحة لجميع برامجها ومناشطها.وهنأ الدكتور الزهراني الطلاب الحافظين لكتاب الله، معرباً عن شكره لجميع العاملين والعاملات والمعلمين والمعلمات في الجمعية على جهودهم في تعليم أبناءنا وبناتنا القرآن الكريم.بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن برامج ومناشط الجمعية، فيما استمع الجميع لعدد من نماذج التلاوة للطلاب الحافظين، ثم انطلقت مسيرة الطلاب المكرمين .وأشاد وكيل إمارة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق بالجهود المميزة التي بذلتها جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالباحة التي أثمرت عن تتويج وتكريم كوكبة من أبناءها الحافظين لكتاب الله، مهنئاً الطلاب المكرمين، متمنياً لهم المزيد من التوفيق.وفي ختام الحفل كرم وكيل إمارة الباحة الطلاب المتميزين في حفظ كتاب الله لهذا العام في خمسة فروع مختلفة، فيما تسلم الدكتور اللويحق هدية تذكارية من رئيس مجلس إدارة الجمعية بهذه المناسبة.// انتهى //14:24ت م