الرياض 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واساستقبل معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل في مكتبه سفير دولة سيرلانكا لدى المملكة السفير محمد عزمي ، بحضور وكيل الجامعة للتبادل المعرفي والتواصل الدولي الدكتور محمد بن سعيد العلم ، وعدد من المسؤولين في الجامعة .في بداية هذا اللقاء رحب مدير الجامعة بالسفير السيرلانكي في رحاب الجامعة مثنيا على جهوده حرصه على تنمية العلاقات بين البلدين وتعزيزها ، مبدئا استعداد الجامعة لفتح آفاق جديدة في ظل ما تحظى به الجامعة من دعم وتأييد من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .وأوضح الدكتور أبا الخيل أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنطلق مما تقوم عليه المملكة من الأصول والثوابت والمبادئ الشرعية التي تمتاز بأنها تنهل من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، وتقوم على الوسطية والاعتدال .وأضاف معاليه أن جامعة الإمام متميزة في جوانبها وأعمالها سواء أكان هذا العمل علمياً وتربوياً وتوجيهياً أو خدمة للبحث العلمي والدراسات العليا ، أو ما يتعلق بخدمة المجتمع ، وتأهيل أبنائه في كل المجالات الشرعية والعلمية والصحية والتطبيقية والتقنية ، منوهاً بما تحظى به الجامعة ومعاهدها من دعم ومتابعة وحرص من قادة هذه البلاد المباركة في كل ما يخدم المسلمين في جميع أنحاء العالم .من جانبه قدم السفير محمد عزمي نبذة عن التعليم في سيرلانكا ، وأبدى إعجابه بمستوى الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وبالرعاية التي توليها الجامعة لطلابها وطالباتها والخدمات التعليمية المتميزة المقدمة لهم سواء على مستوى مرحلة البكالوريوس أو مراحل الدراسات العليا ، مقدماً شكره على حسن الاستقبال والضيافة في جامعة الإمام ، متطلعاً إلى العمل المشترك في كل المجالات العلمية والثقافية والبحث العلمي الذي يخدم طلاب سيرلانكا وفق الأنظمة والقوانين التي تحقق تطلعات البلدين .ثم بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك .// انتهى //14:30ت م