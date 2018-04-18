مكة المكرمة 2 شعبان 1439 هـ الموافق 18 ابريل 2018 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بالإدارة العامة بالتوجيه والإرشاد اليوم ورشة العمل الوزارية " قواعد السلوك والمواظبة لطالبات المرحلة الابتدائية" بحضور مدير إدارة التوجيه والإرشاد ( بنين ) سليمان الفيفي ومديرة إدارة التوجيه والإرشاد ( بنات) الدكتورة عزة الشهري وعدد من القيادات التربوية وذلك عبر برنامج لقاء الالكتروني بمقر الإدارة بالعزيزية.واستهدف البرنامج مشرفي ومشرفات إدارة التوجيه والإرشاد وإدارة المتابعة والقضايا التربوية وإدارة التربية الخاصة وإدارة الإشراف التربوي وإدارة الاختبارات والقبول والقيادة المدرسية ومنسوبي ومنسوبات الشؤون القانونية ومرشدي ومرشدات مدارس المرحلة الابتدائية وقائدي وقائدات المدارس الابتدائية .كما يهدف البرنامج إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المرتبطة بتهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطالبات وترسيخ القيم الإسلامية وتنمية السلوك الإيجابي لديهم وتحقيق أهداف العملية التعليمية، وتعريف الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالسلوك والمواظبة والحد من السلوكيات الخاطئة لدى الطلاب والطالبات وبلغ عدد الحضور (٥٠٠) تربوي وتربوية .// انتهى //14:42ت م