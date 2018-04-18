سكاكا 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقه الجوف اليوم حملة تبرع بالدم لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ، وذلك بمقر الفرع .وأوضح مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقه الجوف الشيخ عبيد بن عبدالله الجلال أن الحملة تأتي امتدادا لحملات سابقه أقيمت بهذا الشأن ، وحظيت بمشاركة واسعة من منسوبي الفرع ومن خارجه دعما لجنودنا البواسل المرابطين على أمن البلاد .وأضاف الجلال أن الوزارة وبتوجيهات من معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ تحرص على مثل هذه الأعمال النبيلة التي دعت لها الشريعة السمحة بمتابعة من معالي نائبه الدكتور توفيق السديري, داعيا الله أن يعجل بالنصر لجنودنا البواسل وأن يتقبل شهداءهم وأن يشفي جرحاهم وأن يحفظ هذه البلاد وولاة أمرنا وأن يديم عليها الأمن والاستقرار .// انتهى //14:50ت م