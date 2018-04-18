جيزان 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم, تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد, نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع , - حفظهما الله -, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لقائد وضباط وأفراد قوة جازان.جاء ذلك خلال زيارة سمو نائب أمير منطقة جازان اليوم لمقر القوة, حيث كان في استقباله لدى وصوله قائد قوة جازان اللواء الركن محمد بن علي العمري, وعددا من ضباط ومنسوبي القوة.واطلع سموه خلال الجولة على سير عمل القوة والأعمال والخدمات التي تقدمها, ضمن مختلف القطاعات العسكرية الأخرى المرابطة بالحد الجنوبي دفاعاً عن بلاد الحرمين خدمة للدين ثم المليك والوطن والوقوف في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطن والمقدسات.واستمع سمو نائب أمير المنطقة لشرح مفصل من اللواء العمري عن المهام والأعمال القتالية التي تقوم بها , وما حققته القوة من إنجازات.وشملت الجولة كتيبة طيران الجيش بقوة جازان مستمعاً سموه لشرح مفصل عن مهام الكتيبة والواجبات التي تقوم بتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع بقية القطاعات العسكرية.إثر ذلك زار سمو نائب أمير منطقة جازان مقر مستشفى القوات المسلحة بقوة جازان , حيث وقف سموه على سير العمل بالمستشفى والخدمات المقدمة لأفراد القوات المسلحة , وأطمأن على صحة المصابين المنومين بالمستشفى والخدمات المقدمة لهم , إضافة لتفقد سموه عددا من المواقع بمقر القوة.وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز في ختام الجولة عن سعادته بزيارة منسوبي قوة جازان , منوهاً بما لمسه سموه من روح معنوية عالية لدى ضباط وأفراد قوة جازان وغيرها من القوات العسكرية المرابطة الأخرى , وما يتمتع به منسوبوها من قدرات قتالية ومستوى تدريبي عالٍ وما يتوافر لدى القوات من إمكانات مادية وتسليحية متطورة.وتمنى سموه التوفيق والسداد لمنسوبي القوات العسكرية المرابطة بالحد الجنوبي في الأعمال التي يقومون بها , دفاعاً عن ثراء هذا الوطن العزيز , سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة - أيدها الله - .وفي ختام الجولة تسلم سمو نائب أمير منطقة جازان هدية تذكارية ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //14:51ت م