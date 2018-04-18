أملج 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واساستقبل محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي اليوم ، مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك المهندس مطلق الشراري ، بحضور وكيل المحافظ مسعود مسلم الجهني ومدير إدارة النقل بضباء المهندس عبدالله العمري.وفي بداية اللقاء رحب محافظ أملج بالمهندس مطلق الشراري ، بعد ذلك تم مناقشة عدد من المواضيع المختلفة ، كإعادة ترتيب أولية الطرق واستعراض المشاريع الحالية وصيانة الطرق ووسائل السلامة.من جهته عبر الشراري عن شكره لمحافظ أملج على اهتمامه ومتابعته الدائمة لما فيه خدمة المحافظة .// انتهى // ‏15:32ت م