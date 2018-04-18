جدة 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسأبرمت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في الوقف العلمي اليوم اتفاقية شراكة وتعاون مع وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية ، حيث مثل الوقف العلمي بالجامعة في التوقيع على الاتفاقية المدير التنفيذي الدكتور عصام بن حسن كوثر ، فيما مثل وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمين العام الدكتورسمير بن عبدالله نصرالدين .وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من ركائز رؤية المملكة 2030 لتكوين شراكة استراتيجية بين الطرفين ؛ وتقديم خدمات ملموسة لسكان محافظة جدة بصفة خاصة والمجتمع السعودي بصفة عامة في مختلف المجالات التي تتعلق بالمياه كمصدر للحياة.يذكر أن الاتفاقية تتضمن دعم البحث عن مصادر المياه وإنشاء محطات تحلية للآبار الغير صالحة للشرب في جدة وضواحيها ودعم أبحاث المياه كما تنص على الإرتقاء في جميع خدمات المياه المقدمة وضمان استمراريتها واستفادة أكبر شريحة ممكنة من هذه الخدمات .//انتهى//15:35ت م