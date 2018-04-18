الطائف 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واساستقبل قصر ومتحف شبرا التاريخي بمحافظة الطائف، وفداً كشفياً ضم 70 كشافاً وقائداً، من المشاركين في فعاليات مهرجان التعليم للتربية الكشفية، الذي تنظمه وكالة التعليم "الإدارة العامة للنشاط الطلابي - الكشفي-" بوزارة التعليم، وتستضيفه إدارة تعليم الطائف، بمدينة الملك فهد الكشفية بالحوية .واطلع الوفد على مكونات القصر، الذي يضم متحف شبرا المؤلف من 3 قاعات، القاعة الأولى تضم مقتنيات "عصور ما قبل الإسلام" بدأ من العصور الحجرية وصولاً لعصر قبل الإسلام، والقاعة الثانية تضم مقتنيات "التراث الإسلامي"، وخصصت القاعة الثالثة لمعروضات تحكي (قصة توحيد المملكة) منذ بداية الدولة السعودية الأولى إلى العصر الحالي .// انتهى //15:36ت م