تبوك 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالإمارة اليوم, مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء فاضل بن مسفر الشمراني, وعدد من منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة, الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة حصول مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك على المركز الأول وجائزة التميز على مستوى مديريات الدفاع على مناطق المملكة لعام 2017 م .وفي بداية اللقاء, رحب بهم سموه وهنأهم على هذا الإنجاز وقال: إن هذا الإنجاز شيء نفاخر به كما يفاخر به صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, ومعالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، مثنياً سموه على ما يبذله رجال الدفاع المدني بالمنطقة من جهود مميزه أثمرت نتائجها على تحقيق هذا الإنجاز.من جهته, أعرب اللواء الشمراني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه وتوجيهاته المستمرة التي كانت حافزا لهم على بذل المزيد من الجهد.// انتهى //15:41ت م