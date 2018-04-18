الدمام 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واساختتم المعرض السعودي الدولي العشرون للبناء والإنشاء والمعدات الثقيلة "بيلدكس 2018" اليوم فعالياته، التي انطلقت الأحد الماضي في مقر معارض الظهران الدولية "الظهران اكسبو" بالدمام، بمشاركة شركات متخصصة في قطاع البناء والإنشاء والمعدات الثقيلة من المملكة ومن دول أوربية وآسيوية وعربية.وجذب المعرض العوائل والأسر السعودية المهتمة بالبناء، والتصاميم المنزلية والديكورات، وأحدث التقنيات المستخدمة في مجال البناء والترميم وكذلك الإنشاءات الجديدة، فيما جذبت أجنحة العارضين التثقيفية في البناء ومواد البناء والتحذير من الغش الكثير من الزائرين، خصوصاً المقبلين على بناء أو شراء منازل.وشهدت أجنحة استخدامات الطاقة المتجددة في المنازل، أو ما يعرف بالطاقة النظيفة، إقبالا مميزاً من قبل الراغبين بالبدء في استخدامها عوضاً عن الطاقة الكهربائية التقليدية، حيث بلغ إجمالي عمليات البيع فيما يتعلق بالطاقة الشمسية وحدها ما يقارب 350 ألف ريال خلال أيام المعرض.فيما سجل جناح مبادرة تحفيز تقنية البناء التي تأتي من ضمن مبادرات وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" بإشراف من وزارة الإسكان، حضوراً لافتاً بفضل ما يحويه من وسائل لخفض تكلفة إنشاء الوحدات السكنية وموائمتها مع القدرة الشرائية للمستفيدين، وخفض الوقت المستغرق لبناء الوحدات السكنية لرفع قدرة البناء السنوية، إضافة إلى زيادة جودة الهيكل السكني والأعمال النهائية، وغيرها من الوسائل.من جهة أخرى تخصصت أجنحة الدول المشاركة، في عرض أحدث الوسائل التقنية التي تستخدم في التعمير وفي المعدات الثقيلة، وشهدت اتفاقات للحصول على مشاريع في المملكة حيث شهدت أجنحة العارضين تسجيل حضور مرتفع من قبل مدراء المشاريع والصيانة والتشغيل في المرافق الحكومية وكبرى الشركات السعودية، حيث وقعت أكثر من 30 مذكرة تفاهم مع تلك الشركات، إضافة لمجموعة من عقود العمل والمشاريع التي وقعت على هامش المعرض ومن المنتظر البدء بها خلال هذا العام.// انتهى //15:46ت م