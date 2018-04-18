الباحة 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسعقد صندوق التنمية الزراعية بمنطقة الباحة بالتعاون مع التنمية الاجتماعية الأهلية ببني كبير أمس، الورشة الثانية بعنوان "استراتيجية الصندوق والمشاريع الزراعية والقروض العادية والجمعيات التعاونية وتأثيرها على تنمية الاستثمار بمنطقة الباحة"، بحضور محافظ بلجرشي سفر بن سويد الغامدي، وذلك بمقر اللجنة ببني كبير.والقى مدير صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة المهندس مسفر بن سلمان الغامدي كلمة شرح من خلال أهداف واستراتيجيات الصندوق وعرضها بشكل مبسط خلال الورشة، مؤكداً بأن الورشة عقدت لتذليل العوائق التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى استطلاع آراء ورؤى المواطنين.بعد ذلك بدأت أعمال الورشة التي استعرض المشاركون فيها أهداف واستراتيجيات الصندوق للمشاريع المتخصصة والجمعيات التعاونية وكيفية الإقراض لها وفق رؤية المملكة 2030.وشهد اللقاء عدد من مداخلات للمواطنين حيث أجاب المشاركون على استفساراتهم ومطالبهم.وعلى هامش الورشة تم عقد شراكة مجتمعية مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببني كبير وصندوق التنمية الزراعية بالمنطقة بهدف تعزيز التبادل العلمي والثقافي في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات من خلال إقامة البرامج والدورات التدريبية بما يحقق الفائدة للمستفيدين من الخدمات المجتمعية من خلال العلاقات الإيجابية والفعالة.// انتهى //16:18ت م