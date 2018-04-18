ملبورن 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسفاز فريق ملبورن فيكتوري الأسترالي على ضيفه شنغهاي الصيني بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة السادسة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم .ورفع ملبورن فيكتوري رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث ، وقد خرج من دور المجموعات برفقة كاواساكي فرونتال الياباني الذي رفع رصيده إلى 3 نقاط بالمركز الرابع الذي تعادل مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بهدفين لكل منهما .وبذلك فاز شنغهاي بصدارة المجموعة برصيد 11 نقطة وبفارق نقطتين عن أولسان الذي صعد برفقته إلى دور الـ 16 .// انتهى //16:18ت م