رياضي / دوري أبطال آسيا : ملبورن الأسترالي يودع البطولة رغم فوزه على شنغهاي الصيني
الأربعاء 1439/8/2 هـ الموافق 2018/04/18 م واس
ملبورن 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واس
فاز فريق ملبورن فيكتوري الأسترالي على ضيفه شنغهاي الصيني بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة السادسة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم .
ورفع ملبورن فيكتوري رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث ، وقد خرج من دور المجموعات برفقة كاواساكي فرونتال الياباني الذي رفع رصيده إلى 3 نقاط بالمركز الرابع الذي تعادل مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بهدفين لكل منهما .
وبذلك فاز شنغهاي بصدارة المجموعة برصيد 11 نقطة وبفارق نقطتين عن أولسان الذي صعد برفقته إلى دور الـ 16 .
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16:18ت م