القطيف 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واستواصل بلدية تاروت التابعة إلى بلدية محافظة القطيف الجولات التفتيشية التي تستهدف المنشآت الصحية والمرافق المتعلقة بالصحة العامة التي, أسفرت عن إغلاق محلين وإنذار 50 محلاً، ورصد 31 مخالفة صحية وفرض غرامات مالية، ومصادرة وإتلاف 90 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.وأوضحت بلدية تاروت, أن الحملة تهدف إلى إحكام الرقابة الصحية والتأكد من الالتزام المنشآت الصحية بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.وأشارت إلى أن المخالفات التي تم رصدها تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بتجهيز المحل، ومباشرة النشاط خارج حدوده.وأكدت البلدية استمرار الحملات التفتيشية ومتابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية وذلك لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.من جانب آخر رفعت بلدية تاروت 840 متراً من الأنقاض مجهولة المصدر داعية المواطنين إلى ضرورة استخدام الحاويات المخصصة لجمع الأنقاض أثناء عمليات البناء أو الترميم وذلك تفاديا لفرض غرامات مالية.// انتهى //16:18ت م