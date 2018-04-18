عمان 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسيفتتح رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية الأمير فيصل بن الحسين غدا الخميس على استاد عمان الدولي البطولة العربية الثامنة عشرة لألعاب القوى للشباب بمشاركة 423 لاعباً يمثلون 16دوله عربية .ويشمل حفل الافتتاح دخول الفرق وأداء قسم اللاعبين وكذلك قسم الحكام ، بالإضافة لكلمه لرئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى الدكتور أحمد الفاضل ورفع علم البطولة ثم سيعلن راعي الحفل انطلاق البطولة .وكان المنتخب السعودي قد أنهى استعداداته عندما أجرى تدريبه الأخير مساء أمس لمدة ساعه الذي اشتمل على تدريبات الإطالة وبعض الحصص التكتيكية على أن يبدا مشاركته في المنافسات حيث يشارك في منافسات الوثب العالي و سباق 110متر حواجز و100م وعشر الاف م والكره الحديدية والوثب الطويل وسباق الـ 400م والتتابع 4×100 .// انتهى //17:49ت م