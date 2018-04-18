الرياض 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واس

رعى صاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، اليوم حفل تخريج الدفعة الـ 15 من طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وذلك بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية في الرياض وبالتزامن مع النقل المباشر لحفل التخرج لفرعي الجامعة في الأحساء وجدة .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله لمقر الحفل، معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي ، ومعالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض، ومدير عام الشؤون الطبية بالشؤون الصحية الدكتور سعد بن عبدالعزيز المحرج ، بعد ذلك صافح سموه وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام.

وبعد أن أخذ سموه مكانه في الحفل عزف السلام الملكي ، ثم بدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ،ثم القى عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور محمد الغيهب كلمة استعرض فيها عدد خريجي الدفعة 15والبالغ عددهم 1311خريجاً من مختلف كليات الجامعة وفي مختلف التخصصات الطبية، مضيفاً أن الجامعة أداة رئيسة في مدّ القطاع الصحي بالكفاءات المؤهلة في مختلف التخصصات، وأشار الى ان مخرجات هذه الجامعة على درجة عالية من التأهيل العلمي والعملي بجميع فروعها في الرياض وجدة والأحساء، لكونها الجامعة الوحيدة المتخصصة في المجال الطبي على المستوى المحلي والإقليمي.

بعدها شاهد الحضور عرضا مرئيا يبرز فيه مراحل نشأة وتطور جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ومسيرتها العلمية والتعليمية، ثم انطلقت مسيرة الخريجين أمام سموه بالتزامن مع مسيرة الخريجين في فرعي الجامعة بجدة والاحساء عبر النقل التلفزيوني المباشر من مختلف كليات وتخصصات الطب والجراحة وطب الأسنان والصيدلة والخدمات الطبية الطارئة وعلوم المختبرات الإكلينيكية وتقنية التخدير.

بعد ذلك ألقى الطالب ابراهيم العتيبي كلمة الخريجين أعرب فيها عن شكره لراعي الحفل سمو الامير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني على مشاركته أبنائه الخريجين فرحتهم، ولمدير الجامعة والوكلاء والعمداء وجميع أعضاء هيئة التدريس على دعمهم وتوفيرهم البيئة التعليمية المناسبة لهم.

عقبها ألقى معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي كلمة عبر فيها عن شكره للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الامين - حفظهم الله - لما يوليه من دعم للتعليم وبالخصوص التعليم الطبي والبحثي والتقني والذي شهد نقلة كبيرة تخدم اهداف التطوير والخطط التنموية، مؤكداً أن رعاية سمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف ومشاركة الخريجين فرحتهم تعدُّ دعما للجامعة ومنسوبيها في رسالتهم الأكاديمية والعلمية والبحثية.

وأشار معالي الدكتور القناوي الى ان الجامعة تسعى لتحقيق رؤية 2030 في كل دفعة من خريجي الجامعة لرفع كفاءة المؤسسات الصحية بسواعد ابناء الوطن وليحققوا طموحات الوطن بأن يتولى خريجو وخريجات الكليات الطبية والصحية بناء وتطوير الرعاية الصحية في مختلف القطاعات الصحية .

كما قدم مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية باسم الجامعة ومنسوبيها شكره للدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، على ما تلقاه الجامعة من دعم فتح لها أبواب التميز والنجاح، ومن ثم تحقيقها لأعلى درجات المهنية الأكاديمية والتميز في الأداء والمخرجات، كما هنأ الطلاب الخريجين وأهاليهم.

بعد ذلك ألقى صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني كلمة نقل فيها تهنئة ومباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله - للخريجين وأولياء أمورهم، معبرا سموه عن سعادته بمشاركة الجامعة ومنسوبيها هذه المناسبة السعيدة لهذه الجامعة المميزة في حفل تخريج الدفعة الخامسة عشر من ابناء الوطن بعد ان استعدوا لبدء مرحلة جديدة من مراحل العطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم بكل وطنية ووفاء.

كما هنـأ سمو وزير الحرس الوطني الخريجين على تجاوز هذه المرحلة المهمة من حياتهم العملية ،مباركا لهم تخرجهم ، كما هنأ سموه الاباء والامهات بتخرج ابناءهم .

وأوصى سموه الخريجين باستشعار المسؤولية وتقدير الأمانة التي يحملونها، مشيدا بما تحظى به الجامعة من دعم سخي من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- .

وفي نهاية الحفل سلم وزير الحرس الوطني جائزة الطالب المثالي للطالب سعيد العرابي. ثم سلم سموه الشهادات للمتفوقين.

ثم قدم معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية هدية تذكارية لسمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني .

ثم التقطت للخريجين صورة جماعية مع سمو وزير الحرس الوطني في بهو الجامعة الرئيسي.

حضر الحفل صاحب السمو الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة ، ومعالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري وأمراء الأفواج ورؤساء الهيئات وقادة الوحدات وعدد من كبار المسؤولين في الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين وأولياء أمور الخريجين.

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17:51ت م