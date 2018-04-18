عام / محافظ الأحساء يستقبل الدكتور الشثري
الأربعاء 1439/8/2 هـ الموافق 2018/04/18 م واس
الأحساء 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واس
استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء اليوم، في مكتبه بديوان المحافظة, معالي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد بن ناصر الشثري .
وفي بداية اللقاء رحب سمو محافظ الأحساء بالدكتور الشثري بمناسبة زيارته للمحافظة .
وقدم الشثري شكره وتحياته لسمو الأمير بدر بن جلوي على حفاوة الاستقبال والحديث الودي الذي دار بينهما ، مبيناً أن الأحساء تعج بكثير من العلماء والمشائخ وحفظة كتاب الله, وتعد دار علم منذ القدم, ومحل اهتمام من ولاة الأمر - حفظهم الله - .
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17:51ت م