الأحساء 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء اليوم، في مكتبه بديوان المحافظة, معالي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد بن ناصر الشثري .وفي بداية اللقاء رحب سمو محافظ الأحساء بالدكتور الشثري بمناسبة زيارته للمحافظة .وقدم الشثري شكره وتحياته لسمو الأمير بدر بن جلوي على حفاوة الاستقبال والحديث الودي الذي دار بينهما ، مبيناً أن الأحساء تعج بكثير من العلماء والمشائخ وحفظة كتاب الله, وتعد دار علم منذ القدم, ومحل اهتمام من ولاة الأمر - حفظهم الله - .// انتهى //17:51ت م