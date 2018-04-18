بريدة 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسرعت حرم سمو أمير منطقة القصيم صاحبة السمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل اليوم, حفل تخريج 48 طالبة من كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية بالمنطقة, بحضور وكيلة الكلية الدكتورة منى بنت صالح الطامي، وعدد من الأكاديميات وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والطالبات, وذلك في قاعة فندق موفنبيك بمدينة بريدة .وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم, ثم قدمت مسيرة الخريجات, بعد ذلك ألقت وكيلة كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية بالمنطقة الدكتورة منى بنت صالح الطامي كلمة بينت فيها أن كليات الغد في المنطقة انطلقت منذ تسع سنوات إيمانا منها بأن هذا الوطن وقيادته يوليان المشروعات التي تستهدف بناء الإنسان كل دعم واهتمام ورعاية مستندة على ما ينعكس من دعم سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه لكل ما يفتح باباً لأبنائنا وبناتنا .عقب ذلك قدم عرض بعنوان مشاهد معبرة, ثم ألقيت كلمة الخريجات ألقتها نيابة عنهن الخريجتين ذكرى المسيطر وروان الرويلي أوضحن من خلالها, أن اليوم يوم حصد لثمرة جهد نتذوق من خلاله حلاوة النجاح , ونفتخر من خلاله برؤية خريجات هذه المنطقة شامخات طموحات متفائلات ببدء مسيرة لامعة لخدمة هذا الوطن والنهضة بمجتمع متفائل متكاتف تحت ظل قيادته , مبينات أن التخرج هو خطوة إلى مرحلة أخرى تقود إلى أمانة العمل في المهنة والخدمة ولمسيرة حياة حافلة بالتميز والعطاء, مقدمات شكرهن وتقديرهن لحرم سمو أمير منطقة القصيم على رعايتها وتشجيعها, ولكليات الغد ومنسوبيها على ما قدم لهن من علم وجهد للوصول إلى يوم التخرج.بعد ذلك قدم عرض مرئي يحكي عن مشروع كليات الغد الدولية بالمملكة وأقسامها ومشاريعها المستقبلية والمسيرة التعليمية لها .وأكدت حرم سمو أمير منطقة القصيم في كلمة لها بهذه المناسبة أن هذا اليوم هو لبنة أخرى من لبنات النجاح والبناء في هذا الوطن انعكس من خلال تخريج فتيات مؤهلات مزودات بكل عناصر المعرفة للعمل وسد الاحتياج في المرافق الطبية, معربة عن سعادتها لحضور هذا المحفل المبارك وتخريج كوكبة من فتيات هذا الوطن الاتي سعين وبكل جهد لنيل المعرفة والعلم والوصول إلى مرحلة العطاء والإبداع, ومتمنية لهن بأن يسهمن في تحقيق النهضة من خلال العمل والمشاركة عبر تعزيز دورهن الحيوي وتحقيق الأهداف والطموحات في العمل من خلال هذا القطاع الحيوي المهم , مؤكدة سموها إلى أن العلم والمعرفة عامود البناء والتنمية , مذكرة أياهن على أن يكونن على قدر تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة الوطن الذي ينتظر منهن الإسهام في الرقي من خلال العمل في قطاع الخدمات الصحية وأن يكونن على قدر كبير من المسؤولية والتميز .ونوهت سموها بما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ, مقدمة شكرها لرئيس مجلس أمنا كليات الغد إبراهيم الزويد لبذله وعطاءه، ولعميد كليات الغد، ولوكيلة الكلية الدكتورة منى الطامي، ولجميع الأكاديميات وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية على الجهود المقدمة لخدمة الطالبات, سائلةً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والسلامة والنماء الدائم .وفي ختام الحفل كرمت سمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل, الطالبات المتفوقات والخريجات وشركاء الكلية في النجاح .// انتهى //17:52ت م