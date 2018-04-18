بريدة 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبة بديوان إمارة المنطقة , اليوم , محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة , يرافقة رئيس بلدية البكيرية المهندس يوسف الخليفه وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس حمد اللحيدان .واستمع سموه عن الجهود المبذولة والمقدمة من خلال منتدى القصيم الأول للطاقة المتجددة , من قبل محافظ البكيرية عن المنتدى وندواته من خلال مشاركة المتخصصين في الطاقة , مبيناً لسموه بأن شعار المنتدى "الطاقة المتجددة ورؤية المملكة 2030" وبمشاركة 32 جهة حكومية وأهلية انعكست ذلك بالفائدة على ما تم طرحة وتوثيقه من خلال آخر المستجدات التي وصل إليها العالم من الطاقة , مشيراً لسموه إلى أن التنوع التي تمتاز به الطاقة يعكس مدى الرغبة الجادة للاستفادة منها وبذل الاستثمارات بهذا المجال المتنوع , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه ورعايته للمحفل وتوجيهاته الدائمة لكل خدمة تقدم لأبناء هذه المنطقة .ونوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بالجهود التي قدمت من خلال منتدى القصيم الأول للطاقة المتجددة , مؤكداً سموه على أسبقية المنطقة على إقامة منتدى الطاقة المتجددة والذي تشرف بعكسه لطموحات رؤية المملكة 2030 , مبيناً على أن ما قدم به من محاور عن الطاقة ومفهومها ودراساتها من قبل متخصصين يكشف بأن أمامنا العديد من التحديات القادمة في هذا العصر وأن علينا استغلال كافة قدراتنا وطاقاتنا لبناء ورفعة الوطن , مفتخراً بالعمل المقدم في المنتدى ومقدماً شكره لمحافظ البكيرية ورئيس بلديتها ولكافة الخبراء المشاركين واللجان المنظمة على الجهود المبذولة في مثل هذه المنتديات العلمية النافعة والتي تعزز من المساهمة في بناء هذا الوطن , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .// انتهى //17:53ت م