السليل 02 شعبان 1439هـ الموافق 18 أبريل 2018م واسشهد محافظ السليل الدكتور عبدالله بن سلطان بن سفران ، اليوم بحضور مدير شرطة المحافظة المكلف العقيد فيصل بن محمد الشرافاء، حفل اختتام البرنامج التوعوي للوقاية من خطر المخدرات ، الذي نظمته وحدة مكافحة المخدرات بالمحافظة ، وذلك بمقر مستشفى السليل العام .وتضمن الاحتفاء كلمة لمدير مكافحة المخدرات بمحافظة السليل الرائد بادي بن محمد آل وثيله، الذي اوضح ان البرنامج الذي استمر على مدى ثلاثة ايام اشتمل على محاضرات توعوية ومعرض تثقيفي للتعريف بأضرار المخدرات، سلطت الضوء على ما هي المخدرات وأضرارها، ومفهوم الإرشاد الوقائي ، والأسباب المؤدية لتعاطي المخدرات، وأشكال التدهور النفسي والمعرفي الناتج عن التعاطي إلى جانب الإجراءات الإدارية والعقوبات الخاصة بمكافحة المخدرات .كما تضمن الاحتفاء مشاركة من لجنة اصدقاء المرضى بالمحافظة ، وجولة للمحافظ والحضور في المعرض الذي اقامته الوحدة ومستشفى السليل ، قبل أن يقوم القحطاني وآل وثيله بتكريم المشاركين والداعمين .// انتهى //17:54ت م