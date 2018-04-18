عدن 2 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسأعلن الجيش اليمني اليوم، إسقاط طائرة مسيرة تابعة للانقلابيين الحوثيين في محافظة حجة شمال البلاد .وقال بيان صادر عن المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني إن "وحدة الاستطلاع والرصد بالمنطقة العسكرية، رصدت (أمس الثلاثاء) طائرة استطلاع معادية للعدو (الحوثي) جنوب مدينة ميدي، تستخدم لغرض تصوير مواقع الجيش الوطني ونطاق تواجده ".وأضاف البيان أن "قوات الجيش تمكنت من اسقاط الطائرة" ، دون ذكر مزيد من التفاصيل حولها .// انتهى //17:55ت م