الرباط 2 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسبدأت اليوم في العاصمة المغربية أعمال مؤتمر دولي حول موضوع "حماية التراث الثقافي من خلال حكامة تشاركية ومدمجة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، الذي ينظمه المجلس الدولي للآثار والمواقع بشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال المغربية ، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إسيسكو) ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا ، بمشاركة منظمات دولية وقطاعات وزارية مكلفة بحكامة وتدبير التراث الثقافي .ويناقش المؤتمر ضرورة الانتقال إلى مقاربات تشاركية ومدمجة في مجال حكامة التراث الثقافي بإفريقيا مع إشراك أكبر للجماعات الترابية من أجل حماية وتثمين والنهوض بهذا التراث بشكل أفضل, وبأهمية التراث الثقافي في إفريقيا على المستوى المحلي وبالتحديات والمخاطر التي يواجهها، وخلق إطار للتبادل بين الفاعلين المنخرطين في حكامة هذا التراث وتدبيره وللتفكير بخصوص خارطة طريق إفريقية من أجل حماية هذا التراث والنهوض به .// انتهى //17:56ت م