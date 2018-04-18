عدن 2 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسبحث وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح اليوم، مع ممثل برنامج الأغذية العالمي محمد علي محمود توسيع الأنشطة والمساعدات الإنسانية لتشمل المحتاجين في جميع مناطق البلاد .وناقش الجانبان - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - إسهام برنامج الأغذية العالمي في تنفيذ مشاريع المرحلة الثانية من العملية الإغاثية والبرامج العاجلة والمرتبطة بمشاريع مرتبطة بحياة الناس في المدى القصير والهادفة إلى تعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة كمرحلة أولى .وأكد الوزير اليمني أن الحكومة تهتم وتركز على المشاريع التي لها دور كبير في خدمة المواطنين وترسيخ الاستقرار ، مجددًا حرص حكومته على تسهيل وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المستحقين في كافة المحافظات دون استثناء .// انتهى //17:56ت م