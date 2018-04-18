عدن 2 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسدعا نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح قبائل طوق صنعاء وكل المكونات الاجتماعية إلى مساندة قوات الشرعية في حربها ضد الانقلابيين الحوثيين .ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن صالح خلال لقائه محافظ محافظة صنعاء اللواء عبدالقوي شريف تشديده على ضرورة مضاعفة الجهود وحشد القوى ومختلف المكونات لإسناد هذا التقدم والتنسيق والعمل مع بقية المحافظات المجاورة بما يحقق انتصار الشرعية وإنهاء معاناة المواطنين .وجدد نائب الرئيس اليمني الدعوة لقبائل ومشايخ محافظة صنعاء بمختلف مديرياتها وجميع المكونات الاجتماعية في ربوع الوطن إلى مساندة الشرعية لانهاء الانقلاب والمعاناة والأزمات التي ترتبت عليه .// انتهى //17:57ت م