الطائف 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسنفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، اليوم، تجربة فرضية لاندلاع حريق بمحطة تحلية مياه الشعيبة بالطائف .وبين المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أن التجربة الفرضية تمثلت في اندلاع حريق في مقر محطة الاستقبال، وعدم القدرة والسيطرة على إنقاذ العاملين ومكافحة الحريق، ما أدى إلى تطور الوضع، وتتطلب تدخل الدفاع المدني.وأشار الشريف إلى أن الهدف من التجربة رفع درجة الاستعداد لفرق الدفاع المدني لمواجهة أي طاري لا سمح الله ، والتأكد من جاهزية قسم السلامة والإطفاء بمحطة تحلية مياه الشعيبة بالطائف ، والوقوف على الإيجابيات ومعرفة السلبيات من خلال فريق التقييم .وبين العقيد ناصر بن سلطان الشريف أن الفرضية شاركت فيها عدة جهات من المحافظة تضمنت أمانة الطائف، والشرطة، والمرور، وإدارة دوريات الأمن، وشركة الكهرباء، وهيئة الهلال الأحمر، ومديرية الشؤون الصحية .// انتهى //18:01ت م