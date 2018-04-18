مكة المكرمة 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسبحث الاجتماع السنوي التنسيقي الذي جمع وزارة الحج والعمرة بالمديرية العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة اليوم, تعزيز مستوى السلامة في مساكن الحجاج في مكة المكرمة, والمشاعر المقدسة, بمشاركة مؤسسات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات, والمجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل, في إطار الاستعدادات لموسم الحج.وناقش الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الحج لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف وعدد من قيادات الوزارة ، وقائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء سالم بن مرزوق المطرفي, والوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون, ومدير عام الحج والعمرة أمين عام لجنة الحج المركزية بإمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور صلاح بن محمد صقر, عدداً من الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال التي تهدف في مجملها إلى تنفيذ توجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - لبذل كل الجهد من أجل خدمة ضيوف الرحمن لتحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة لضيوف الرحمن .وأكد الاجتماع أهمية تطوير خطط الطوارئ بالحج وتوحيد الجهود, ورفع مستويات وآليات العمل بين الجهات المعنية بأمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، مما يتواءم مع ما تتضمنه الخطة العامة للحج, وذلك رفعاً لمستوى الاستعداد والكفاءة لمواجهة الكوارث والحالات الطارئة أثناء موسم الحج مع الأخذ في الاعتبار جميع الدروس المستفادة في الأعوام الماضية.من جانبه قدم الدفاع المدني عرضاً مرئياً توضيحاً لأهمية استشعار عظم المسؤولية المنوطة بمنظمات إدارة الحج في ظل رؤية المملكة الطموحة 2030م ، والتحديات التي تواجهها منظومة السلامة في موسم الحج، كما قدمت وزارة الحج عرضاً لأهم النقاط التي تواجه مقدمي الخدمة للحجاج في مؤسسات الطوافة وشركات حجاج الداخل في الموسم .وأشاد قائد قوات الدفاع المدني بالحج بروح المسؤولية والشفافية التي سادت أعمال الاجتماع التنسيقي السنوي بين المديرية العامة للدفاع المدني, ووزارة الحج ومؤسسات الطوافة، التي تؤكد حرص الجميع على حل كافة القضايا التي تم طرحها على جدول الأعمال والوصول إلى أعلى درجات التنسيق وتكامل الجهود في أداء المهام.// انتهى //18:02ت م