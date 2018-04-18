المكلا 2 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسأجرى استشاري جراحة القلب الدكتور راكان ناظر، رئيس الكادر الطبي لمنظمة البلسم الدولية في اليمن، اليوم، عملية إصلاح للصمام الميترالي لمريضة تعاني منذ عام من روماتيزم شديد في القلب.وقال الدكتور السعودي راكان ناظر : "الحمدلله تمكنا من إصلاح الصمام للمريضة وإعادته للوضع الطبيعي بدلًا من استبداله بصمام معدني".وأضاف : "أن المريضة ( 32 عامًا ) تسكن في قرية نائية بمحافظة تعز، وتفتقد إلى جميع وسائل الرعاية الصحية بمكان تواجدها، وتحتاج إلى أخذ حبوب السيولة بشكل مستمر تحت إشراف طبي ".وأكد استشاري جراحة القلب أن هذا النوع من العمليات يعّد نادر في العالم، خصوصًا في اليمن.وكان الفريق الطبي قد باشر منذ وصوله لمدينة المكلا يوم الأحد الماضي وحتى مساء أمس الثلاثاء بمعاينة الحالات المرضية التي َقدِمت من كافة المحافظات اليمنية وأجرى خمس عمليات قلب مفتوح لمرضى يمنيين, كما أجرى الفريق 42 عملية منها 37 عملية قسطرة تداخلية وتركيب دعامات لرجال ونساء يمنيين قدموا من مدن تريم، سيئون، دوعن، المكلا، قصيعر، وغيل باوزير، المهرة، وشبوة.ويستهدف الفريق الطبي لمنظمة البلسم الدولية علاج ( 300 ) حالة من الأشقاء اليمنيين منها حوالي ( 10 ) عمليات قلب مفتوح وما يقارب من ( 100 ) عملية قسطرة علاجية تداخلية لمختلف الأعمار، بالإضافة إلى معاينة وعلاج المراجعين في العيادات الخارجية في قسم الأشعة الصوتية للقلب وذلك بمركز نبض الحياة التابع لمؤسسة أمراض القلب الخيرية في مدينة المكلا وتدريب الأطباء المحليين على مثل هذه العمليات.وكانت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية قد أصدرت الشهر الماضي تصريحاً لمنظمة "البلسم" الدولية بالدخول إلى اليمن لعلاج مرضى القلب وإجراء عدد من جراحات القلب المفتوح، وذلك بناءً على الطلب الذي تلقته المنظمة من وزارة الصحة والإسكان اليمنية المستند على ما جاء من مركز نبض الحياة في مدينة المكلا حول الحالات المتزايدة لمرضى القلب.// انتهى //18:03ت م