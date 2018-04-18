إسلام آباد 2 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واساتفقت باكستان والمملكة المتحدة على تعزيز التعاون الثائي في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة .جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية الباكستاني خواجه محمد آصف مع وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني وشؤون الكومنولث بوريس جونسن على هامش الاجتماع الخامس والعشرين لرؤساء حكومات دول منظمة الكومنولث البريطانية الجاري حاليًا في العاصمة البريطانية لندن .وأوضح بيان صحفي صادر عن السفارة الباكستانية في لندن اليوم أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين باكستان وبريطانيا، وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الوضع الأمني في المنطقة .ونقل البيان عن الوزير البريطاني اهتمام بلاده بعلاقاتها مع باكستان ورغبتها في تعزيز وتطوير هذه العلاقات في شتى المجالات، ومواصلة التشاور مع باكستان بشأن الأمن الإقليمي، فيما يخص التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة الكومنولث .// انتهى //18:44ت م