اديس أبابا 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 مرأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وفد المملكة لاجتماعات الدورة الخامسة للجنة السعودية الأثيوبية المشتركة، التي عقدت يومي 1و2 شعبان 1439هـ، في مدينة أديس أبابا، بجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقرواطية.وافتتح أعمال الدورة معالي وزير الزراعة والموارد الطبيعية بجمهورية أثيوبيا ايساي إبرها، بكلمة رحب فيها بالجانب السعودي، منوهاً بالعلاقات المتميزة بين البلدين.كما ألقى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة كلمة شكر فيها الجانب الأثيوبي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متطرقاً إلى تميز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والسياسية وغيرها.وفي نهاية الاجتماعات تم التوقيع على محضر الدورة الخامسة لأعمال اللجنة الذي تضمن عددا من التوصيات الخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.وعلى هامش هذه الاجتماعات التقى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بمعالي وزير الخارجية الاثيوبي، حيث تم مناقشة العلاقات والتعاون بين البلدين.// انتهى //18:46ت م