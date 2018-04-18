عدن 2 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسأحرز الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليوم ، تقدمًا في جبهة الشريجة والراهدة جنوب البلاد .وقال الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب "إن قوات الجيش والمقاومة وبإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي تمكنا من تحرير سلسلة جبال المرخام المطلة على الخط الذي يربط بين منطقتي الشريجة والراهدة التابعتين لمحافظة تعز ".وأضاف وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن "الجيش تمكن أيضًا من تحرير منطقة السحى، وثبرة في حدود منطقة الراهدة ، لافتًا الانتباه إلى أن "عملية نوعية نفذتها وحدات من اللواء الثاني حزم بإشراف مباشر من قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن أفضت إلى تحرير سلسلة جبال المرخام والمناطق المجاورة لها الذي سيمكن الجيش من تحرير منطقة الراهدة ".وكشف النقيب أن مليشيات الحوثي باتت في حالة انهزام حقيقي ولم تعد تقاوم إلا من خلال القصف الهستيري على المناطق المأهولة بالسكان .// انتهى //18:58ت م