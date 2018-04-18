عمّان 2 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسبحث العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم ، مع الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين آليات توسيع التعاون بين البلدين، وآخر المستجدات إقليميًا ودوليًا .وجرى التأكيد خلال اللقاء ، على أهمية بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، والاستفادة من الخبرات النمساوية في مجالات التدريب المهني والتقني وحاضنات الأعمال والريادة، إضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية، خصوصًا الزراعية منها .وتم التأكيد أيضًا - بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني - على أهمية التنسيق والتشاور بين الأردن والنمسا إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم .// انتهى //19:00ت م