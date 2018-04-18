الرياض 02 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الأحد القادم, الحفل الختامي ومسيرة خريجين معهد العاصمة النموذجي، وذلك بمركز الملك فهد الثقافي .وأعرب المدير العام لمعهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم ، باسمه ونيابة عن منسوبي المعهد،عن الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته للحفل الختامي ولمسيرة خريجي المعهد, خاصة أن سموه أحد خريجي المعهد ، مثمنا حرص سموه على مشاركة أبنائه الطلبة فرحة تخرجهم من المرحلة الثانوية, وانتقالهم إلى المرحلة الجامعية لمواصلة تميزهم وتفوقهم وخدمة وطنهم في المجالات كافة.وأكد الطخيم أن المعهد أصبح أنموذجاً مميزاً, حيث استفاد من التقنية الحديثة في تطبيق كل الطرق والأساليب الحديثة في التعليم ولديه طاقم من المعلمين على مستوى عالٍ من التعليم والتدريب, انعكس أثره على الطلاب.// انتهى //19:01ت م