الرياض 2 شعبان 1439هـ الموافق 19 ابريل 2018م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.وقال الملك المفدى: " يسرنا بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار " .وأشاد - أيده الله - بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.// انتهى //19:08ت م