إسلام آباد 2 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م واساتفقت باكستان وأوزباكستان على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والعسكرية، إلى جانب مواصلة التشاور لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي .جاء ذلك خلال لقاء رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باوجوه اليوم في مكتبه بمقر قيادة الجيش في مدينة راولبندي وفدًا حكوميًا من أوزباكستان يزور باكستان حاليًا برئاسة وكيل المجلس الأمني التابع لرئيس أوزبكستان الجنرال محمدوف ويكتور ويلاميروش .وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الجانبين بحثا خلال اللقاء عدد من الأمور المهنية والفنية ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا الوضع الأمني في المنطقة .وأكد الجنرال باجوه عزم باكستان على دعم تطلعات أوزباكستان لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي .من جانبه أكد الوفد الأوزبكي ضرورة بذل جهود مشترك للاستفادة من الفرص الضخمة للتعاون بين باكستان وأوزبكستان في كافة المجالات بما فيها الأمن والتعاون العسكري والتجارة والاتصال الإقليمي .كما أشاد الجانب الأوزبكي بتضحيات باكستان في محاربة الإرهاب وجهود ومساهمة الجيش الباكستاني في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي .// انتهى //19:11ت م